Главврач Коммунарки подтвердил положительный тест на коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал Проценко в Facebook во вторник, 31 марта.

О том, что у врача был диагностирован коронавирус, сообщили в эфире телеканала «Россия 24» ранее во вторник. Сообщалось, что в связи с заражением главврача в медцентре могут быть предприняты дополнительные меры безопасности.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки, 17 пациентов скончались.

В Москве пациентов с коронавирусом принимают сразу несколько медучреждений, в том числе больница в Коммунарке, ИКБ № 1 и ИКБ № 2, Московская больница имени Филатова.

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