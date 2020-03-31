Российские путешественники проведут майские праздники дома

Большинство (79,5%) российских туристов проведут майские праздники дома, следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, оказавшегося в распоряжении «Известий». В интернет-опросе приняли участие 1676 человек.

На проведение майских каникул за границей надеются всего 10,3% опрошенных путешественников. Они считают, что к этому времени границы откроют.

Если к маю границы действительно откроют, то почти половина (46,4%) туристов мечтают о поездках за рубеж. Остальным будет достаточно путешествий по России.

В 2020 году на майские праздники россияне получат восемь выходных дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Накануне, 30 марта, глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что за последние 10 дней в Россию из-за границы вернулись 155 тыс. граждан страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2337 человек.

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