В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации. Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что это станет возможным после принятия закона о дополнительных полномочиях кабмина России в условиях чрезвычайной ситуации.

«В законопроекте о чрезвычайных мерах, который внесен правительством, также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Это закон. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе», ― приводит слова Дегтярева ТАСС в понедельник, 30 марта.

Глава комитета Госдумы отметил, что в настоящий момент порядка 50 тыс. россиян остаются за рубежом. Средства для их вывоза будут собраны силами фондов персональной ответственности туроператоров. Дегтярев оценил их сумму в 1,7 млрд рублей.

Ранее, 29 марта, последняя группа из 150 туристов из России покинула ОАЭ и вылетела на родину в связи с распространением коронавируса. До этого страну покинули порядка 2,5 тыс. граждан России.

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать окончания действующих туров и возвращаться на родину. На официальных страницах посольства РФ в Венесуэле постоянно обновляется информация о свободных местах на рейсы для возвращения в Россию.

По оценке АТОР, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта. В Россию уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

По последним данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались. Ранее, 30 марта, сообщалось, что за сутки в Коммунарке скончались два пациента, у одного из которых был подтвержден коронавирус, у другого такой диагноз был вероятен.

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