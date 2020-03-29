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Последняя группа российских туристов покинула ОАЭ

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Фото: REUTERS/Christopher Pike
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Последняя группа российских туристов покинула Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России в воскресенье, 29 марта.

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Около 150 человек вылетели на самолете B737-800 рейсом flydubai FZ 8273 по маршруту Дубай–Москва. Как отмечает «Газета.ру», большая часть туристов отправилась в Россию накануне, 28 марта.

27 марта ОАЭ дали разрешение на пять рейсов российских авиакомпаний для вывоза россиян. В этот же день они смогли вывезти из страны более 2,5 тыс. туристов.

ОАЭ на фоне пандемии коронавируса с 25 марта прекратили авиасообщение со всеми странами, исключая эвакуационные рейсы для иностранных граждан. Однако в тот же день российская авиакомпания «Победа» получила отказ и на вывозной рейс из Дубая. Авиаперевозчик обратился в МИД России за помощью.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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