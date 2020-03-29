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В Китае допустили возникновение второй волны эпидемии коронавируса

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Растущее число «завозных» случаев коронавируса, которые были выявлены на территории Китая, может привести ко второй волне эпидемии. Об этом заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, его слова в воскресенье, 29 марта, приводит Reuters.

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 693 случая заболевания, которые были диагностированы у въезжающих в страну из-за рубежа. Подобная статистика свидетельствует о высокой вероятности второй волны заболеваемости, пишет «Газета.ру».

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Отмечается, что в субботу в Китае было зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом 44 из них были «завозными».

При этом власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля планируют снять ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

По данным Worldometers, общее число выявленных случаев заражения в стране за всё время эпидемии достигло 81 439, умерли 3300 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

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