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Слова Трампа о «китайском вирусе» вызвали недоумение в Москве

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Фото: REUTERS/Joshua Robertsg
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Обвинительный тон Вашингтона в заявлениях о «китайском происхождении» коронавируса вызывает «откровенное недоумение». Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил источник в МИД России.

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«Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу», — сказал источник ТАСС.

Собеседник журналистов также подчеркнул, что Россия не располагает сведениями об «американском следе» в происхождении вируса, но имеет некоторые вопросы к Соединенным Штатам.

«Давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ», — подчеркнул он.

Ранее, в марте, президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус следовало бы называть «китайским вирусом». По его словам, он распространился именно из Китая, поэтому такое определение будет правильным.

За несколько дней до этого пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в Китай вирус мог быть завезен американскими военными. По его словам, в США были случаи, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, посмертно был обнаружен коронавирус COVID-19.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — 142 тыс. Больше всего заболевших в США: 123,7 тыс. человек.

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