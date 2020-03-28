Уханський метрополитен возобновил работу после двух месяцев карантина

Метрополитен китайского города Ухань (провинция Хубэй) возобновил работу после двухмесячной приостановки из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Женьминь Жибао».

По информации издания, поезд под номером B68 вышел из депо в 5:25 по местному времени (0:25 мск) в субботу, 28 марта, и проследовал по второй линии уханьского метро. На данный момент восстановлена работа 184 станций. На них действуют около 200 тепловизоров для измерения температуры пассажиров.

Кроме того, в поездах проводится контроль людей в вагонах. На сидения размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного». Также поезд будет сопровождать специальный контроллер, который будет отслеживать выполнение новых правил.

Карантин на фоне улучшения эпидемической ситуации с провинции Хубэй власти сняли 25 марта, отменив ограничения на перемещения населения и въезд и выезд из региона. В Ухане, предположительно, ограничения будут сняты 8 апреля.

Общее число зараженных на данный момент в Китае составляет 81 394, из них 74 671 человек выздоровел, число погибших в результате заражения коронавирусом составляет 3295 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 196 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились 133 тыс.