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Китай предложил США помощь в борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре в пятницу, 27 марта, договорились о сотрудничестве Пекина и Вашингтона в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире.

«В нынешней ситуации Китай и США должны объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную помощь США. Китайская сторона понимает нынешние трудности, которые испытывает американская сторона, готова оказать посильную помощь и поддержку», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он также отметил, что Китай планирует и дальше в полной мере обмениваться с США опытом и информацией по борьбе с эпидемией. Трамп тоже прокомментировал состоявшийся разговор.

«Только что завершился хороший разговор с председателем КНР Си. Во всех деталях мы обсудили коронавирус, эпидемия которого охватила большие части нашей планеты. Китай прошел через многое и имеет полное представление об этом вирусе. Мы ведем тесное сотрудничество», — написал американский лидер в своем Twitter.

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Ранее, 27 марта, сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом на территории Китая за прошедшие сутки увеличилось на 55, до 81 340. В провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии, новых случаев заболевания не выявлено, однако там зафиксировали пять летальных исходов.

26 марта Си Цзиньпин на экстренном саммите лидеров G20 в формате видеоконференции заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы разработать вакцину от коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 марта, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 — 85,5 тыс. случаев. При этом погибли 1,3 тыс. человек, выздоровели более 1,8 тыс. пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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