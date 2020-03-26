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Китайские СМИ раскрыли подробности о первых зараженных коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Liu Ying
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Первой пациенткой, у которой диагностировали коронавирус SARS-CoV-2, была продавщица креветок на рынке «Хуанань» в Ухане по фамилии Вэй. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайскую газету The Paper.

До сих пор доподлинно не известно, как женщина заразилась новым видом коронавируса и была ли «нулевым пациентом». Ученые продолжают дискуссии о том, как инфекция, присущая животным, передалась человеку, и был ли рынок морепродуктов источником заражения.

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Комитет по здравоохранению города Ухань 31 декабря сообщал, что в первой группе инфицированных было 27 человек. Тогда еще не было подтверждено, что вирус может передаваться от человека к человеку. Однако 24 человека из списка зараженных посещали рынок «Хуанань» или имели контакты с его работниками, при этом четверо из них — члены одной семьи.

Согласно источникам газеты, первой пациенткой, у которой проявились симптомы неизвестной формы пневмонии, стала Вэй. Продавщица креветок обратилась к врачу с повышенной температурой 11 декабря. Женщина рассказывала, что из-за бизнеса у нет времени отлежаться дома и обычно при признаках недомогания она шла в клинику на первом этаже своего дома. Там ей ставили укол, и вскоре ее самочувствие улучшалось. Но в случае с новой болезнью даже два укола не возымели эффекта, и Вэй была вынуждена обратиться в другую больницу, где ей также не смогли помочь. После того, как и самолечение дома не увенчалось успехом, 16 декабря женщина пришла в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии.

По итогам расследования журналистов, 11 человек из первой группы зараженных после возникновения симптомов обратились в маленькие клиники поблизости от рынка. 23 февраля сотрудники газеты при визите обнаружили, что все медучреждения, куда обращались первые инфицированные, закрыты.

Примечательно, что один из первых заболевших не имел никаких контактов с рынком морепродуктов «Хуанань». Это был мужчина по фамилии Чэнь обратившийся в больницу в Цзянся, пригороде города Уханя, 16 декабря с высокой температурой.

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По словам мужчины, он занимается финансами в одной из компаний и не имеет никакого отношения к рынку, от которого живет на расстоянии более 30 км. Не установлено до сих пор, где Чэнь мог заразиться. При этом его семья никак не защищалась до того, как ему поставили диагноз, но никому из них не передалась новая форма коронавируса. Не заразился и тот, кто сопровождал мужчину в больницу.

Чэнь также рассказал журналистам, что за полмесяца до проявления симптомов он только ездил на работу и не посещал никаких других мест. Предположительно, он мог подхватить вирус в метро по дороге на работу или уже после того, как обратился в больницу.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

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