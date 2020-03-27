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Лавров обсудил с китайским коллегой распространение коронавируса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с китайским коллегой Ван И ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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По словам дипломата, разговор состоялся «буквально недавно». Лавров и Ван И высоко оценили двустороннее сотрудничество стран в обмене опытом противостояния распространению коронавируса и отметили эффективность принимаемых мер, передает «РИА Новости».

«Министры констатировали, что в современных условиях пандемии Россия и Китая продолжают наращивать стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций, углублять внешнеполитическую координацию, включая реализацию ответственности Москвы и Пекина в качестве постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и безопасности», — отметила Захарова.

Эпидемия заболевания, вызванного новым коронавирусом, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящее время в стране 81 340 инфицированных, из них 55 за последние сутки.

По данным Worldometer на 27 марта, во Франции заразились коронавирусом больше 29 тыс. человек, скончались свыше 1,6 тыс. В то же время в России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксированы три летальных исхода.

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