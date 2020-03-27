Власти ОАЭ дали разрешение на вывоз россиян после вмешательства МИД России

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) дали разрешение на пять рейсов российских авиакомпаний для вывоза россиян. Об этом сообщил Минтранс в своем Twitter.

Вылететь за российскими гражданами смогут авиаперевозчики «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly.

«Эмираты дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее российские авиакомпании сообщали, что власти ОАЭ не давали им разрешения на осуществление вывозных рейсов с российскими туристами из Дубая. ОАЭ на фоне пандемии коронавируса с 25 марта прекратили авиасообщение со всеми странами, исключая эвакуационные рейсы для иностранных граждан.

Ранее 25 марта сообщалось, что пассажиры, ожидающие вылета из Дубая, с утра сидят в аэропорту в ожидании рейса. Однако у авиакомпании «Аэрофлот» нет разрешения на вылет.

В тот же день российская авиакомпания «Победа» получила отказ на вывозной рейс из Дубая. Она обратилась в МИД России за помощью, после того как Объединенные Арабские Эмираты отменили разрешение на вывозной рейс Дубай–Москва.

По данным на 26 марта, в ОАЭ заразились коронавирусом 333 человека, двое умерли.