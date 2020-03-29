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Патриарх Кирилл назвал призыв не ходить в храмы трудным решением

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что решение обратиться к верующим с просьбой не посещать храмы во время пандемии коронавируса далось ему нелегко. Однако Русская православная церковь призывает прихожан исполнять предписания санитарных властей России до появления жертв в их семьях.

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«51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов», — цитирует его «Интерфакс».

Патриарх Кирилл заявил, что верующим нужно в эти дни последовать примеру святой Марии Египетской, которая много лет молилась в одиночестве в пустыне, и осознать важность уединения.

«Верим, что сегодня Господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

В России также запущен хештег #молитесьдома.

Ранее, 29 марта, во время проповеди в храме Христа Спасителя патриарх заявил, что верующие должны на время пандемии до особого благословения воздержаться от посещения храмов.

Корона

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

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