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За сутки российские авиакомпании вывезли из Дубая более 2,5 тыс. туристов

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Фото: REUTERS/Aziz el-Yaakoubi
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Российские авиакомпании с помощью российских дипмиссий в Объединенных Арабских Эмиратах менее чем за сутки смогли вывезти более 2,5 тыс. туристов. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

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«Вчера и сегодня было девять рейсов российских авиакомпаний, которые вывезли 2523 человека. В Дубае остаются еще порядка трех тысяч туристов. В субботу должны быть еще три последних рейса, в том числе один эмиратской авиакомпании FlyDubai, которую мы убедили выполнить свои обязательства перед российскими пассажирами, купившими билеты на ее рейсы, продолжаем убеждать поступить аналогично и авиакомпанию Emirates, на рейсы которой россияне купили более четырех тысяч билетов до конца месяца», ― рассказали агентству.

В генконсульстве подчеркнули, что те туристы, которые останутся в Дубаи после отлета последнего запланированного российского рейса, должны ожидать прибытия спецбортов.

Ранее в этот день ОАЭ дали разрешение на пять рейсов российских авиакомпаний для вывоза россиян. Вылететь за российскими гражданами смогут авиаперевозчики «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly.

ОАЭ на фоне пандемии коронавируса с 25 марта прекратили авиасообщение со всеми странами, исключая эвакуационные рейсы для иностранных граждан. Однако в тот же день российская авиакомпания «Победа» получила отказ и на вывозной рейс из Дубая. Авиаперевозчик обратился в МИД России за помощью.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире зарегистрировано свыше 556 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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