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В Коммунарке за сутки скончались два пациента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Два пациента за минувшие сутки скончались в медицинском центре в Коммунарке, у одного из них был диагностирован коронавирус. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил главврач лечебного учреждения Денис Проценко.

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По его словам, за сутки в больницу поступило 28 больных, выписаны восемь человек, два человека скончались. Одному пациенту было 80 лет, помимо COVID-19, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких.

Второму погибшему пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом «пневмония», «сахарный диабет», больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Диагноз «COVID-19» у пациента был вероятен, уточнил врач на свой странице в Facebook.

Как накануне сообщил Проценко, всего в столичной больнице в Коммунарке на лечении находятся 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус. Из них пневмония отмечена у 154 человек.

Накануне новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы, в Москве принял более 100 пациентов с коронавирусом.

коронавирус

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь погибли. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти призвали население оставаться дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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