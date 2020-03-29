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Названо число пациентов Коммунарки

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в воскресенье, 29 марта.

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Он отметил, что за сутки в больницу поступило 12 пациентов.

«Состоит на лечении 330. Из них: с диагнозом пневмония — 154, в ОРИТ — 17 (на ИВЛ 7). За сутки поступило 12, выписано 10», — написал Проценко в Facebook.

Ранее, в воскресенье, в инфекционное отделение в Коммунарке госпитализировали двух раввинов с подозрением на новый коронавирус. Один из них — раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган, второй недавно прилетел из Израиля.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве. Еще один инфицированный скончался в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, однако позже стало известно, что предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

коронавирус

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