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Коронавирус предположительно выявили у медработника в Якутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Коронавирус был предположительно выявлен у одного из медицинских работников городской больницы №2 в Якутске. Об этом сообщила заместитель правительства республики Ольга Балабкина.

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Она отметила, что при проверке круга контактных лиц, которые идут от первых заболевших, самая большая концентрации потенциально инфицированных зафиксирована на территории Гагаринского округа.

«Все медики, которые работают на территории Гагаринского округа прошли соответствующее тестирование. В результате тестирования был выявлен сотрудник административно-управленческого персонала, который не работал с конкретными больными и имеет предварительно положительный результат», — цитирует Балабкину «Якутия 24» в воскресенье, 29 марта.

Также Балабкина сообщила, что официальное число подтвержденных случаев коронавируса в Якутии составляет 14. На карантин закрываются две больницы в Якутске, а их работники помещаются в обсерватор. При этом они продолжат выполнять свои обязанности.

«По алгоритму действий, который определен для работы в медицинских организациях в таких условиях, на настоящий момент у нас портовская больница, в которой находятся больные, вместе с врачами на 14 дней закрыта в полном объеме. Поликлиника, в которой принимались граждане, относящиеся к Гагаринскому округу, закрывается на 14 дней на карантин», — цитирует ее слова SakhaNews.

Ранее в этот же день первый случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области. Положительный тест оказался у 62-летней женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ.

коронавирус

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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