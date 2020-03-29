В Китае за сутки заболели коронавирусом еще 45 человек

За прошедшие сутки COVID-19 в Китае заразились 45 человек, пять пациентов умерли, 477 выздоровели. Об этом заявил в воскресенье, 29 марта, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Все случаи смерти пациентов зафиксированы в провинции Хубэй. При этом за прошедший день там не произошло ни одного нового случая инфицирования, сообщает ТАСС.

По данным Worldometers, общее число выявленных случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 439, умерли 3 300.

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.