Первый заключенный с коронавирусом скончался в США

Первый заключенный, у которого ранее был диагностирован новый коронавирус, скончался в одной из тюрем США. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро тюрем страны в субботу, 28 марта.

По данным бюро, 49-летний Патрик Джонс, который отбывал наказание в тюрьме Оакдейла в штате Луизиана, пожаловался на длительный кашель 19 марта. Тест заключенного на коронавирус дал положительный результат.

28 марта мужчина скончался. Отмечается, что у него были хронические проблемы со здоровьем. Джонс отбывал наказание за владение наркотическими веществами с намерением распространения.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства стало проведение массового тестирования.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664 тыс. случаев заболевания, умерла почти 31 тыс. человек, вылечились более 142 тыс.