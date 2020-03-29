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Первый младенец с коронавирусом умер в США

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Фото: REUTERS/Joshua Lott
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Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США. Об этом сообщило в субботу, 28 марта, агентство Associated Press со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс.

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Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому было меньше года.

«Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти», — заявила глава департамента Нгози Эзике.

Отмечается, что всего в субботу в штате умерли 13 человек с коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

США, по последним данным, занимают первое место по числу заболевших — свыше 123 тыс. Число летальных исходов — 2221.

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