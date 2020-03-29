Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах Нью-Джерси и Коннектикуте, так как в этом нет необходимости. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, вместо карантина власти намерены призвать жителей данных регионов жестко контролировать свои перемещения, но официального запрета действовать не будет.

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

28 марта Трамп заявлял, что думает о том, чтобы ввести в городе карантин, предположительно, на две недели. Он также отметил, что карантин могут ввести в Нью-Джерси и нескольких других городах, в которых наблюдается тяжелая ситуация.

На данный момент жертвами коронавируса в Нью-Йорке становятся каждые 9,5 минут. 27 марта в Нью-Йорке от коронавируса скончались 151 человек, а общее число инфицированных возросло до 29 158, увеличившись за сутки на 2461. Более 5,2 тыс. жителей Нью-Йорка находятся в больницах, при этом 1175 человек в отделениях интенсивной терапии.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства стало проведение массового тестирования.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.