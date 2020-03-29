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Международный автосалон в Детройте перенесли на год из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Североамериканский международный автосалон в Детройте (штат Мичиган) перенесли на июнь 2021 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в субботу, 28 марта, газета Detroit Free Press.

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По ее данным, решение о переносе мероприятия связано с тем, что выставочный центр TCF Center, в котором должна была разместиться экспозиция, переоборудуют под временную больницу для инфицированных коронавирусом.

Североамериканский международный автосалон должен был пройти с 13 по 20 июня текущего года.

Ранее сообщалось об отмене автосалона в Женеве и переносе международного автосалона в Нью-Йорке.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

США, по последним данным, занимают первое место по числу заболевших — свыше 123 тыс. Число летальных исходов — 2221.

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