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Более 100 пациентов с коронавирусом принял инфекционный центр в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы, в Москве принял более 100 пациентов с коронавирусом. Об этом «РИА Новости» рассказал главный врач больницы, профессор Андрей Шкода.

По его словам, все пациенты получают лечение от коронавируса, все уже с подтвержденным диагнозом. При этом врач отметил, что среди заболевших, как молодые люди, так и пациенты старшего поколения.

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Состояние инфицированных разное: у части пациентов оно оценивается как среднетяжелое, еще у части как удовлетворительное. Шкода добавил, что в центре организовано круглосуточное наблюдение, которое при малейшем ухудшении состояния больного позволяет перевести его в реанимацию.

Кроме того, врач опроверг мнение, что пациентов с легкой формой заболевания только изолируют и не лечат. По его словам, все поступившие в больницу зараженные получают адекватное лечение.

В центре на данный момент 330 коек, в том числе 20 в реанимационном отделении. Однако существует возможность увеличить число коек в реанимации до 160, а общее число мест до 400-500 в стационаре. В общей сложности в инфекционном центре работают 100 сотрудников.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти призвали население оставаться дома.

Корона

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