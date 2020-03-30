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Мурашко рассказал об устойчивом росте числа зараженных коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Динамика распространения коронавируса в России показывает устойчивый рост. Таким образом сложившуюся ситуацию характеризовал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в понедельник, 30 марта.

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«Думаю, мы еще не вовлечены в процесс полностью. Цифры, которые показывают лабораторные тесты и количество заболевших, демонстрируют устойчивый рост», — цитирует «РИА Новости» его заявление.

Глава ведомства отметил, что ситуация с распространением инфекции является самой масштабной за последние годы, так как случаи заражения выявлены в большинстве стран мира.

Если сравнивать пандемию коронавируса с другими мировыми эпидемиями, такими как, например, свиной грипп, то, по словам Мурашко, ситуация не сильно отличается.

«На моей памяти подобные случаи были, конечно. В 2009-м и 2012-м, например. Помните, свиной грипп, атипичная пневмония. И в 2009-м ситуация немногим лучше была. Только теперь у всех есть интернет. Поэтому информация зачастую распространяется быстрее, чем вирус», — отметил министр.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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