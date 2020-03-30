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Постройка новых медицинских центров Минобороны идет с опережением графика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В пятнадцати регионах страны идет активное строительство многофункциональных медицинских центров. Минобороны России планирует построить 16 таких объектов.

«На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники. Строительство всех шестнадцати медицинских центров ведется с опережением графика», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в военном ведомстве, работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Уже залили фундамент и начали монтаж зданий.

Отдельно подчеркивается, что медцентры — объекты капитального строительства с новейшими технологиями.

О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.

Первый многофункциональный медицинский центр будет сдан уже к 20 апреля в Нижнем Новгороде. В период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

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