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Минобороны рассказало о ходе строительства 16 новых медцентров

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Министерство обороны обратилось к промышленным предприятиям с просьбой обеспечить бесперебойную поставку стройматериалов для возведения 16 медицинских центров, сказано в поступившем «Известиям» сообщении в воскресенье, 29 марта.

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Строительство идет в круглосуточном режиме в три смены в 15 российских регионах. На объектах работают более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

На сегодняшний день на всех стройплощадках завершена заливка фундаментов, военные строители приступили к монтажу зданий.

«Все центры будут укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, который проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, для будущих центров формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарств.

Первый многофункциональный медицинский центр будет сдан уже к 20 апреля в Нижнем Новгороде. В период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

кооронавирус

25 марта стало известно, что инфекционную больницу на 520 мест построят в Уфимском районе Башкирии. На данный момент в регионе не хватает мест для тех, кто может заразиться коронавирусной инфекцией в ближайшие месяцы.

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