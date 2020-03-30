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В Иркутске подтвердили второй случай COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Положительный результат тестирования на коронавирус подтвердился у второго пациента в Иркутске. Житель региона прилетел из Испании, сообщила в понедельник, 30 марта, пресс-служба правительства региона.

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Положительный результат получен 29 марта. «Анализ был проведен на десятые сутки самоизоляции», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее медики подтвердили коронавиурс у 62-летней пациентки, прилетевшей из ОАЭ транзитом через Новосибирск. Пассажиры рейса Новосибирск - Иркутск, находящиеся сейчас на территории Приангарья, проходят обследование.

Сомнительный результат исследования на COVID-19 получен также у пациента, переведенного с «внебольничной пневмонией» из Иркутской городской больницы №10 в областную инфекционную. Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Всего в регионе на самоизоляции находится более семи тысяч человек.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 пациента вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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