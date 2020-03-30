Прямой эфир
Сюжет:

В Комсомольске-на-Амуре пациент госпитализирован с подозрением на COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пациент с подозрением на коронавирус поступил в инфекционный госпиталь в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает минздрав Хабаровского края в понедельник, 30 марта.

По мерам — возможности: как изменит жизнь россиян борьба властей c COVID-19
Гражданам будет сложнее выехать из страны, но легче платить по кредитам

Отмечается, что раньше пациентов с подозрением на COVID-19 принимал госпиталь в Хабаровске. Сейчас там находится семь человек с подтвержденных диагнозом, трое из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пишет «РИА Новости». Один находится в стабильно тяжелом состоянии, двое в среднетяжелом, у остальных состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, в Хабаровске находятся восемь человек с подозрением на коронавирус и 13 человек, которые близко общались с заболевшими.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку. Также гражданам можно выйти на прогулку с домашним питомцем и вынести бытовой мусор.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020