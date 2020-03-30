Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства и данные оперативного штаба в понедельник, 30 марта.

Ранее в регионе сообщалось о восьми заболевших. Все новые случаи были лабораторно подтверждены в ФБУН «Вектор». Отмечается, что в республике проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие в себя определение круга контактных лиц, организация их обследования и медицинского наблюдения. По предварительным данным, круг контактных лиц составляет 455 человек.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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