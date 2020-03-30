Прямой эфир

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын народного артиста России Олега Газманова Родион в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал о том, как его отец соблюдает режим самоизоляции.

«Он сейчас находится на жестком карантине, никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию», — сообщил Газманов-младший.

Как отмечает телеканал «360», они с братом являются единственными представителями семьи, которые контактируют с внешним миром.

По нынешним сценам: как сохранить зрителя и не поссориться с авторами
Интернет-трансляции спектаклей взволновали театральное сообщество

В середине марта сестра композитора Игоря Крутого праздновала день рождения, на котором присутствовали многие российские звезды, здоровались за руки при встрече, обнимались и целовались.

Через некоторое время на плохое самочувствие пожаловался Лев Лещенко. Его вместе с супругой госпитализировали с двусторонней пневмонией, а позже анализы выявили у него коронавирус, уточняет «Газета.ру». Присутствовавший на вечеринке Газманов впоследствии признался, что смотрит на кадры с торжества «с ужасом», и призвал всех быть менее беспечными.

26 марта у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию. Итоги тестов на коронавирус пока не готовы. Исполнитель самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на инфекцию.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Майданов устроил концерт на балконе в Одинцово в поддержку медиков
Певец Игорь Николаев обратился в Коммунарку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020