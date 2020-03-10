Прямой эфир

Длинные выходные ждут россиян в мае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

На Первомай жители России будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. День Победы — три дня — с 9 по 11 мая, напомнил Шкловец.

«Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на 1 час», — цитирует замглавы Роструда «РИА Новости».

19 февраля Роструд рассказал о порядке оплаты предпраздничных выходных. Так, 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, поскольку не предшествует непосредственно празднику. Работодатели могут принять решение о введении дополнительного выходного перед праздниками, но это может отразиться на заработной плате сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам напомнили о длинных выходных в марте
Роструд рассказал о порядке оплаты предпраздничных выходных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020