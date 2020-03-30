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155 тыс. россиян вернулись в Россию из-за рубежа за последние 10 дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние 10 дней в Россию из-за границы вернулось 155 тыс. граждан страны. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«За последние 10 дней, с 20 марта по сегодняшний день, на территорию Российской Федерации вернулось 155 тыс. российских граждан, в том числе 15 тыс. прилетели из стран, с которыми в результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено», — рассказал Дитрих.

Он отметил, что только за последние сутки в Россию прибыло 66 чартерных рейсов, которые привезли больше 8 тыс. человек, передает «Интерфакс».

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Министр добавил, что благодаря МИДу удалось сформировать перечень всех граждан, кто собирается вернуться в Россию в ближайшее время, и Минтранс, в свою очередь, успешно опирается на эти данные.

В минувшее воскресенье последняя группа из 150 туристов из России покинула ОАЭ и вылетела на родину.

В Ростуризме обещали, что вывезут всех организованных туристов из-за рубежа до 31 марта. В том числе будут рейсы из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Черногории и Португалии.

Ожидается, что в Россию уже в ближайшее время вернется большая группа туристов из Индии. Кроме того, около 20 тыс. граждан РФ должны вернуться из Таиланда и Индонезии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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