Росавиация вывезет около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда на следующей неделе

На следующую неделю запланировано возвращение около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации 27 марта.

«Данные МИД РФ показывают, что наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде, 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Планируется, что они будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели», — говорится в сообщении.

Предполагается, что большая часть россиян в Таиланде находится с авиабилетами и до 1 апреля значительная их часть покинет страну. Вывоз российских граждан из Индонезии будет осуществляться рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

Ранее, 25 марта, стало известно, что более тысячи российских туристов вернулись на родину из Доминиканской Республики.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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