Около шести тысяч россиян хотят улететь из Индии

С просьбой помочь вернуться на родину в российские дипломатические учреждения в Индии обратилось 5811 россиян. Об этом заявили «Известиям» в российском посольстве в Индии. И эта цифра постоянно растет, добавили в дипмиссии.

«Обращения росграждан приходят постоянно. Пока большая часть — из штата Гоа. В Дели же по нашему консульскому округу к нам обратилось около тысячи россиян», — сказали в дипмиссии.

Отмечается, что второй вывозной рейс «Аэрофлота» из Дели пройдет 1 апреля в 5.50 утра. Как и 25 марта, это, скорее всего, будет «Боинг-777», который сможет принять на борт до 390 пассажиров.

Как писали «Известия» ранее, еще пару недель назад отнюдь не все россияне, находившиеся в Индии, стремились ее покинуть. К 19 марта из примерно 10 тыс. находившихся на тот момент в стране граждан РФ лишь около ста попросили посольство о помощи в возвращении в Россию. Однако ужесточение правил передвижения и участившиеся случаи нападения на иностранцев в Индии (индийцы дружно решили, что именно белые люди стали разносчиками заразы) заставили многих передумать.

25 марта из Дели вылетел первый после введенного Индией запрета на международные полеты рейс «Аэрофлота», в тот же день российский туристов с Гоа вывез чартерный рейс компании «Библио-Глобус». Как ожидается, второй рейс компании с российскими туристами вылетит с Гоа уже 31 марта.

— Мы делаем всё возможное чтобы организовать выезд граждан на родину в кратчайшие сроки, — заверил «Известия» заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

В том числе сейчас прорабатывается и возможность бесплатного рейса в Россию из Индии — для тех, кто остался в чужой стране без денег на обратный билет. Их точное число пока доподлинно не известно, но речь идет даже не о десятках, а о сотнях человек, признали в дипмиссии.

«Возможность бесплатного рейса прорабатывается, но не нами, мы как посольство лишь обобщаем информацию о том, какая здесь объективно сложилась ситуация, и направляем ее в Москву, где уже и должно приниматься решение, сколько и каких бортов нужно направлять», — сказали в дипмиссии.

В середине марта, когда число случаев заболевания коронавирусом в Индии еще не превышало сотни, власти страны пошли на довольно жесткие меры. Сначала были остановлены международные прилеты и вылеты, затем полностью закрыто внутреннее железнодорожное и автобусное сообщение, вслед за которым индийское правительство распорядилось и о приостановке авиаперелетов внутри Индии. Наконец, несколько дней назад вторая по численности населения страна мира была целиком посажена под карантин.

Тем не менее эпидемия продолжает распространяться: по данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, к 30 марту в Индии насчитывалось 1024 заболевших коронавирусом жителей страны и 48 иностранцев. 27 случаев инфицирования закончились летальным исходом.