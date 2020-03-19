Индия закроет международное авиасообщение из-за коронавируса

Индия из-за ситуации с коронавирусом прекратит принимать международные авиарейсы на неделю, начиная с 22 марта. Об этом сообщило правительство страны, передает ТАСС.

Всем людям старше 65 лет правительство рекомендовало оставаться дома, если они не чиновники, врачи или официальные лица. Детям до 10 лет также рекомендовали не выходить на улицу.

Ранее в марте индийские власти аннулировали все ранее выданные туристические визы. Для въезжающих в страну введен обязательный двухнедельный карантин.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский Ухань. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 225 647 человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9278 человек.