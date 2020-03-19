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Индия закроет международное авиасообщение из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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Индия из-за ситуации с коронавирусом прекратит принимать международные авиарейсы на неделю, начиная с 22 марта. Об этом сообщило правительство страны, передает ТАСС.

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Всем людям старше 65 лет правительство рекомендовало оставаться дома, если они не чиновники, врачи или официальные лица. Детям до 10 лет также рекомендовали не выходить на улицу.

Ранее в марте индийские власти аннулировали все ранее выданные туристические визы. Для въезжающих в страну введен обязательный двухнедельный карантин.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский Ухань. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 225 647 человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9278 человек.

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