Власти Саратова поручили закупить парацетамол

Минздрав Саратовской области поручил подведомственному предприятию «Саратовский аптечный склад» проработать вопрос закупки парацетамола на фоне сообщений в Telegram-каналах о дефиците этого препарата в регионах из-за коронавируса. Об этом 31 марта сообщил первый замглавы ведомства Станислав Шувалов.

«С нашей стороны есть поручение «Саратовскому аптечному складу» связаться с производителем препарата и проработать вопрос осуществления закупки его в достаточном количестве, чтобы вопроса дефицита не было, даже если он возникнет», — передает его слова «РИА Новости».

Шувалов призвал жителей не закупаться парацетамолом впрок, так как «совершенно непонятно», пригодится он или нет. Кроме того, он имеет срок годности и хранения, поэтому массовая скупка может обернуться впустую потраченными деньгами и искусственным дефицитом парацетамола.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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