Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС на территории страны. Рассмотрение законопроекта состоялось во вторник, 31 марта.

Введение изменений в российское законодательство связано с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны.

Законопроект предусматривает наделение правительства России правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на отдельной ее части.

Кроме этого, документ предполагает право правительства координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также закон предусматривает особый порядок регистрации и оборота лекарств и медицинских средств, которые применяются в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, а также с целью профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для общества.

Данная инициатива была внесена в Госдуму правительством России 25 марта. Введение режимов ЧС и повышенной готовности возможно в том числе при возникновении эпидемий. Кабмин также сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении таких режимов.

В настоящее время регионы постепенно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать количество заражений коронавирусной инфекцией. Сейчас таких субъектов уже почти половина в России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

В России, по данным оперативного штаба на 31 марта, зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

По данным Worldometers на 31 марта, во всем мире зарегистрировано 802 567 заболевших, скончались 39 019 пациентов.