В Псковской области скончался второй пациент с коронавирусом

Второй человек, зараженный коронавирусом, скончался в Псковской области. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. <…> Соболезную родным и близким. Оставайтесь дома», — написал Ведерников.

Он отметил, что погибшей оказалась женщина 45 лет. Врачи упомянули о наличии у нее патологий.

Кроме того, в этом посте Ведерников анонсировал новый указ, который будет содержать в себе требования и рекомендации на время распространения коронавируса.

В настоящее время регионы постепенно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать количество заражений коронавирусной инфекцией. Сейчас таких субъектов уже почти половина в России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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