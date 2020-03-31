В Якутии воздержались от введения режима изоляции во всей республике

Власти Якутии не намерены пока вводить режим тотальной изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы республики.

«Введение режима полной самоизоляции на всей территории Республики Саха (Якутия) пока не планируется», — рассказал собеседник информагентства.

В настоящее время режим полной изоляции действует только в нескольких территориях субъекта: Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах региона.

На текущий момент в Якутии зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент уже выздоровел и был выписан из больницы.

Введение режима тотальной изоляции началось в минувшее воскресенье. Первыми такое распоряжение выпустили власти Москвы и Подмосковья. За ними последовали десятки других регионов, и данный список постоянно пополняется.

В то же время депутаты Госдумы 31 марта приняли закон об уголовном наказании за нарушение карантина. За такие проступки людям грозят многотысячные или даже миллионные штрафы, а если их действия повлекли за собой смерть человека, то тюремное заключение.

Кроме того, граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать SMS-уведомления.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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