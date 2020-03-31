В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России

В России в ближайшее время возможен пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико во вторник, 31 марта.

«Еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — приводит «РИА Новости» его слова.

Однако после достижения эпидемией пика число заболевающих начнет уменьшаться. По словам эпидемиолога, это произойдет благодаря жестким мерам, принимаемым правительством.

Также Брико уточнил, что коронавирус особенно устойчив в холодное время года, поэтому в апреле или мае его активность должна снизиться.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовала почти половина регионов РФ.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.