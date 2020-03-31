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Мишустин поручил представить прогноз распространения коронавируса по регионам

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко представить прогноз распространения коронавируса в России по регионам. Об этом говорится во вторник, 31 марта, на сайте российского правительства.

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Поручение предоставить прогноз дано Чернышенко и Минздраву России. «Срок — 1 апреля 2020 года», — уточняется на сайте кабмина.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить большой прирост числа россиян, которые могли бы заразиться коронавирусом. В настоящий момент в России делается всё, чтобы не допустить ситуации, при которой COVID-19 мог бы затронуть большую часть населения страны, добавил лидер.

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы по примеру Москвы ввести режим всеобщей изоляции. Власти Москвы и Подмосковья ввели эту меру накануне, 29 марта. Позднее аналогичные меры предприняли в Мурманской и Вологодской областях. Ранее, во вторник, режим самоизоляции ввели Башкирия и Забайкальский край.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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