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Матвиенко предложила разрешить производство масок и антисептиков без лицензии

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Фото: пресс-служа Совета Федерации/council.gov.ru
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить производство масок и антисептиков без лицензии. Об этом она сказала во вторник, 31 марта, на заседании палаты.

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«Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, которые нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — отметила спикер.

23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки.

20 марта в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.

В тот же день в Кремле прокомментировали ситуацию с наличием в аптеках масок и антисептиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что сейчас нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во всем мире.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии погибли 17 человек, выздоровел 121 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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