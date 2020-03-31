У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» 31 марта.

Медик находится в удовлетворительном состоянии и остается в медучреждении, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в связи с заражением главврача в медцентре могут быть предприняты дополнительные меры безопасности.

По состоянию на 31 марта, в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

В Москве пациентов с коронавирусом принимают сразу несколько медучреждений, в том числе больница в Коммунарке, ИКБ № 1 и ИКБ № 2, Московская больница имени Филатова.

23 марта отделения для пациентов с подозрением на COVID-19 открылись в семи городских клинических больницах (ГКБ). Столичные власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов, не считая строящегося инфекционного центра в «новой Москве».

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