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Правительство выделило 77 регионам 33,4 млрд рублей на оснащение больниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении 77 регионам России 33,4 млрд рублей для создания койко-мест и оснащения больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Документ опубликован в понедельник, 30 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 33 436 000 000 рублей на предоставление бюджетам субъектов… на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций», — говорится в тексте документа.

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Указано, что Минздрав должен представить в правительство доклад об использовании выделенных средств до 15 апреля.

30 марта правительство выделило 5,2 млрд рублей для покупки автомобилей скорой помощи. Выделенные деньги позволят закупить в регионы порядка 1,2 тыс. машин.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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