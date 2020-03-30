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Правительство выделило деньги на покупку 1200 машин скорой помощи

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Правительство России выделило 5,2 млрд рублей для покупки автомобилей скорой помощи. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 30 марта.

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Средства для покупки машин будут взяты из резервного фонда правительства. По словам премьер-министра России, выделенные деньги позволят закупить в регионы порядка 1,2 тыс. машин.

Также правительство распорядилось выделить 33,4 млрд рублей 77 российским регионам для обеспечения дополнительных мест в больницах, которые занимаются лечением коронавируса.

«Мы сегодня выделим дотации в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам, эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их соответствующим медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем», ― цитирует российского премьер-министра ТАСС.

Ранее 30 марта стало известно, что правительство России окажет адресную помощь ряду компаний в связи с распространением коронавируса. В частности, речь идет о нескольких предприятиях индустрии развлечений, общепита, туризма, культуры и физической культуры. Еще помощь будет оказана фирмам автомобильной и авиационной сфер.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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