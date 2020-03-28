Кабмин расширил список закупаемых государством лекарств

Правительство России расширило перечень заболеваний, для лечения которых государство будет закупать необходимые лекарства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Подписанным постановлением перечень редких заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет федерального бюджета, дополнен апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)», — сказано в документе, опубликованном на сайте кабинета министров в субботу, 28 марта.

27 марта комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки в КоАП об установление ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам.

Новые поправки предусматривают штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.