Кабмин окажет адресную помощь бизнесу в нескольких сферах из-за коронавируса

Правительство России окажет адресную помощь компаниям из нескольких сфер в связи с распространением коронавируса. Такое заявление в понедельник, 30 марта, сделал глава российского кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с премьерами.

«Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса», ― цитирует ТАСС слова Мишустина.

В частности, меры поддержки, по его словам, будут оказаны предприятиям из индустрии развлечений, общепита, туризма, культуры и физической культуры. Правительство поможет компаниям, работающим в автомобильных и авиационных сферах, а также фирмам, оказывающим бытовые услуги.

27 марта председатель правительства России Михаил Мишустин обозначил сроки начала выдачи беспроцентных кредитов бизнесу. Они должны начаться уже на этой неделе. Днем ранее Мишустин поручил кабмину в течение дня принять все решения, которые обозначил президент страны Владимир Путин для борьбы с коронавирусом. Премьер отметил первоочередность мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах поддержки населения и экономики, которые он предлагает принять на фоне распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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