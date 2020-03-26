Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин объявил о подготовке решений по поручениям Путина в течение дня

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину в течение дня принять все решения, необходимые для выполнения поручений президента страны Владимира Путина по борьбе с коронавирусом. Об этом премьер заявил в четверг, 26 марта.

Коронная пауза: как вынужденные каникулы отразятся на жизни граждан
Владимир Путин рассказал в телеобращении о том, что изменится для россиян с 28 марта

«Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня», — сказал Мишустин на заседании правительства, передает «РИА Новости».

Глава правительства перечислил, какие меры следует принять в первую очередь: снижение страховых взносов для малых и средних предприятий, предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. «И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен», — указал премьер.

Ранее в ходе совещания Мишустин предупредил, что для россиян, которые проявляют «редкое легкомыслие» и нарушают установленные правила по предотвращению распространения вируса, будут введены штрафы.

Накануне президент России выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и поддержки как населения, так и экономики. Так, он предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%, а также об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.

Также Путин поручил в ближайшие три месяца выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку», неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей. На более поздний срок перенесено и голосование по поправкам в Конституцию, которое намечалось на 22 апреля.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин предупредил о штрафах для «демонстрирующих редкое легкомыслие»
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020