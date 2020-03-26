Мишустин объявил о подготовке решений по поручениям Путина в течение дня

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину в течение дня принять все решения, необходимые для выполнения поручений президента страны Владимира Путина по борьбе с коронавирусом. Об этом премьер заявил в четверг, 26 марта.

«Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня», — сказал Мишустин на заседании правительства, передает «РИА Новости».

Глава правительства перечислил, какие меры следует принять в первую очередь: снижение страховых взносов для малых и средних предприятий, предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. «И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен», — указал премьер.

Ранее в ходе совещания Мишустин предупредил, что для россиян, которые проявляют «редкое легкомыслие» и нарушают установленные правила по предотвращению распространения вируса, будут введены штрафы.

Накануне президент России выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и поддержки как населения, так и экономики. Так, он предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%, а также об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.

Также Путин поручил в ближайшие три месяца выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку», неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей. На более поздний срок перенесено и голосование по поправкам в Конституцию, которое намечалось на 22 апреля.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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