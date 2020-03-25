Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов

Россия должна научиться самостоятельно разрабатывать и производить электронные компоненты. Такое заявление в среду, 25 марта, сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, в РФ необходимо максимально локализовать производственную цепочку этой продукции для того, чтобы снизить зависимость России от импорта.

«Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны», — цитирует «РИА Новости» заявление Мишустина, сделанное во время совещания по развитию электронной промышленности страны.

Премьер-министр отметил, что объемов финансирования электронной промышленности РФ на 2020–2024 годы, а именно 266 млрд рублей, недостаточно. Их, добавил Мишустин, нужно нарастить.

В начале февраля этого года в России был создан первый отечественный проволочный 3D-принтер. Внедрение аппарата позволит сжать сроки изготовления деталей космических аппаратов с нескольких месяцев до нескольких часов. Принтер расширит применение аддитивных технологий в российском машиностроении, так как способен производить крупногабаритные металлоконструкции.