Прямой эфир

Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов

0
Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия должна научиться самостоятельно разрабатывать и производить электронные компоненты. Такое заявление в среду, 25 марта, сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Центробежная сила: правительство взялось за обновление малых городов
Им выделят 1,5 млрд рублей на объекты коммунальной инфраструктуры

По его словам, в РФ необходимо максимально локализовать производственную цепочку этой продукции для того, чтобы снизить зависимость России от импорта.

«Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны», — цитирует «РИА Новости» заявление Мишустина, сделанное во время совещания по развитию электронной промышленности страны.

Премьер-министр отметил, что объемов финансирования электронной промышленности РФ на 2020–2024 годы, а именно 266 млрд рублей, недостаточно. Их, добавил Мишустин, нужно нарастить.

В начале февраля этого года в России был создан первый отечественный проволочный 3D-принтер. Внедрение аппарата позволит сжать сроки изготовления деталей космических аппаратов с нескольких месяцев до нескольких часов. Принтер расширит применение аддитивных технологий в российском машиностроении, так как способен производить крупногабаритные металлоконструкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин обсудил с киргизским коллегой гуманитарные поставки
В России разработают комплекс мер по борьбе с COVID-19 для регионов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020