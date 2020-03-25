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Мишустин обсудил с киргизским коллегой гуманитарные поставки

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсудил возможные гуманитарные поставки со стороны Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает в среду, 25 марта, пресс-служба российского кабмина.

«Главы правительств обсудили меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, в том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для диагностики этого заболевания, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии», — говорится в сообщении.

Ранее 25 марта российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова оказать содействие Вашингтону в противодействии коронавирусу.

В этот же день стало известно, что российские военные вирусологи приступили в составе колонны специальной техники к маршу с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в город Бергамо, где они будут задействованы в выполнении задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. О том, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, стороны договорились 22 марта.

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По данным международного статистического бюро Worldometer на 25 марта, в Киргизии зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения, выздоровели 29 человек.

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.

коронавирус

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