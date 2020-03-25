Российские военные вирусологи совершат 600-километровый марш в Бергамо

Российские военные вирусологи приступили в составе колонны специальной техники к маршу с авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» в город Бергамо, где они будут задействованы в выполнении задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ, поступившем «Известиям» в среду, 25 марта.

В российскую колонну входят автобусы с военными специалистами, мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и специальное оборудование для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, больным коронавирусной пневмонией.

Делегация пройдет расстояние около 600 км. На всем пути следования российскую технику и военных будут сопровождать автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.

Ранее 25 марта сообщалось, что пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

24 марта стало известно, что итальянским городом, в котором будут работать российские военные вирусологи, станет Бергамо.

О том, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, стороны договорились 22 марта.

21 марта президент РФ Владимир Путин пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Российский лидер подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в Минобороны дорожили о готовности к переброске специалистов и оборудования.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 25 марта, в Италии зафиксировано 69,1 тыс. зараженных новых типом коронавирусом, погибли 6,8 тыс. человек, из больниц выписаны 8,3 тыс. пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 423 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек, из больниц выписаны 109,1 тыс. пациентов. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения.

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